После этого фильма сошла с ума советская актриса: участь звезды ужасает

Александра Завьялова долгое время даже не думала о том, чтобы сниматься в кино. Молодую актрису вполне устраивала ее работа в театре. Однако в 1959 году ее пригласили на заметную роль в фильме «Люди на мосту», с чего началась кинокарьера.

Режиссеры называли внешность Завьяловой несоветской, но это и привлекало зрителей, обеспечивая картинам хороший прокат. Поэтому у красавицы не было отбоя от предложений о работе.

Казалось, звезде кино все удается: и карьера, и воспитание дочки и сына, в которых она души не чаяла. Однако картина «Тени исчезают в полдень» перечеркнула ее судьбу. Поговаривали, что Завьялова слишком прониклась своим персонажем и буквально начала сходить с ума. Однако близкие актрисы связывали ее помешательство с послеродовой депрессией.

Бывшая советская красавица постоянно оказывалась в клиниках. За ее маленьким сыном присматривали то родные, то сотрудники домов малютки. Ради обожаемого Пети Завьялова старалась лечиться, чтобы сразу после выписки вновь забрать мальчика к себе.

Он, став подростком, связался с плохой компанией и увлекся алкоголем. Жили они вдвоем на пенсию актрисы, пока в 2016 году не разразилась трагедия. Петр в нетрезвом состоянии убил мать. Завьялова всего один день не дожила до своего 80-летия.