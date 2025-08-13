«После этих слов я плакал»: свою кошмарную судьбу Заворотнюк напророчила еще в начале страшной болезни — знала, что шансов нет

Актриса сделала все, чтобы ее запомнили здоровой и красивой.

Анастасия Заворотнюк словно предвидела свою судьбу. Весной 2019 года, узнав о диагнозе — глиобластоме, одной из самых агрессивных опухолей мозга — актриса приняла решение, которое шокировало многих. Даже самых близких друзей.

Последний выбор звезды

«Мне не нужно больше нигде появляться» — эти слова, по воспоминаниям концертного директора Стаса Христова, Заворотнюк произнесла почти сразу после постановки диагноза. Она понимала: болезнь изменит её до неузнаваемости, а публичные сравнения с прошлым обликом станут невыносимыми.

Ей предлагали интервью, съёмки, но она твёрдо отказывалась, рассказывал Христов на «России 1»:

«Было большим мужеством принять этот факт. После этих слов я плакал».

Урок Жанны Фриске

Не исключено, что перед глазами Заворотнюк был пример Жанны Фриске, которая боролась с тем же заболеванием. Фотографии певицы после химиотерапии, попавшие в СМИ, шокировали публику: от прежней красавицы не осталось и следа.

Анастасия, по словам врачей и близких, столкнулась с аналогичными изменениями: одутловатое лицо из-за синдрома Кушинга, частичный паралич, нарушения речи. Большую часть времени звезда «Прекрасной няни» проводила в коляске.

Но ее такой не увидели. И не увидят никогда. Потому что Заворотнюк сама так хотела. И сделала все возможное, чтобы запомниться публике той самой очаровательной брюнеткой из наивной комедии нулевых.

