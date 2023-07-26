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После этих слов Хабенского известный актер поставил крест на съемках в сериале: вот что он сказал

26 июля 2023 19:30
После этих слов Хабенского известный актер поставил крест на съемках в сериале: вот что он сказал

Этот совет может помочь каждому.

Исполнитель роли Антохи в «Реальных пацанах» Антон Богданов покинул сериал, но произошло это не из-за конфликтов или разногласий, а потому что актер перерос своего персонажа. Он сказал, что вдохновился словами Константина Хабенского, который сказал, что иногда приходит время вырастать из каких-то штанов.

Так и произошло с Антоном Богдановым. Ему перестал нравиться образ хитрого реального пацана в синем комбинезоне автослесаря. Актер захотел покорять новые горизонты, и создатели сериала отнеслись к его решению с пониманием. Богданов снялся в нескольких эпизодах, чтобы завершить сюжетную арку своего персонажа, которого органично вывели из повествования.

Остальные полюбившиеся герои останутся со своим зрителем. В этом году должен выйти 10-й сезон, который расскажет о жизни Николая Наумова и его близких и друзей.

Фото: Legion-Media
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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