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После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру

16 ноября 2023 17:15
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру

Фигуристка переживает непростые времена.

Спортивные болельщики следят за ситуацией вокруг Камилы Валиевой не один месяц. За королевой льда тянется шлейф постыдного допинг-скандала: судьба обаятельной брюнетки висит на волоске. А в это время ее тренер Этери Тутберидзе лишь разводит руками, отказываясь брать на себя ответственность за подопечную.

Многочисленные переживания не могли не сказаться на результатах спортсменки. Женский турнир Гран-при в Казани обернулся для Валиевой грандиозным поражением: после падения бедняжка едва не разрыдалась. Любимица публики не вошла даже в тройку лидеров, а победу одержала юная Софья Муравьева. Вера в успех спортсменки тает на глазах.

Камиле Валиевой предрекают завершение карьеры. Злопыхатели отмечают, что фигуристка растеряла все свои навыки: она прыгает уже не так легко и высоко. Также спортсменку неустанно травят за лишний вес и отсутствие спортивной формы.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press
Алла Новикова
Алла Новикова
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