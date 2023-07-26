После «Дома-2» Водонаева потратила огромные деньги, чтобы не быть прежней: теперь не узнать

Алена Водонаева стала знаменитой благодаря шоу «Дом-2». До сих пор она считается одной из самых ярких и сексуальных участниц скандальной телестройки. И пока мужчины бросали на знаменитость похотливые взгляды, она сама мечтала избавиться от своих пышных форм.

Покинув проект, светская львица не пожалела денег на то, чтобы не быть прежней. Водонаева родила сына Богдана и через четыре года после этого легла под нож хирурга. Звезда сделала операцию по уменьшению груди. Алена призналась, что после рождения наследника ее формы стали слишком большими, поэтому она решила без лишних сожалений распрощаться с ними.

За новый бюст Водонаева заплатила миллион рублей. И теперь знаменитость вовсю публикует в соцсетях горячие снимки. И хоть узнать Водонаеву не так просто, эти кадры сводят с ума интернет-пользователей.