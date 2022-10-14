После четырех родов: фигура экс-солистки «Демо» вызовет оторопь у россиянок

На рубеже девяностых и нулевых песня «Солнышко» группы «Демо» была безусловным хитом всех радиостанций и танцполов. А солистка коллектива, 19-летняя Саша Зверева, мгновенно превратилась в звезду.

Сейчас исполнительнице уже 41 год, за ее плечами три брака и рождение четырех детей, но выглядит она по-прежнему потрясающе. Уже спустя три месяца после рождения младшего сына Севы Зверева продемонстрировала миллионам своих подписчиков стройную и подтянутую фигуру.

Но, как подчеркивает Саша, это результат не какого-то везения или «генетической лотереи», а долгой и трудной работы над собой и своим телом. Певица давно практикует здоровый образ жизни, не ест мясо и молочные продукты, а также почти не употребляет термически обработанную еду.

Сыграл, по мнению Зверевой, свою роль и переезд в Америку в 2014 году, ведь экологическая обстановка и климат в солнечной Калифорнии сильно отличаются от климата в Москве. А собственный бизнес по созданию одежды для беременных и кормящих помогает ей создать для себя и своих детей счастливое будущее.