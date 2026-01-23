После «Аватара 3» пересмотрела предыдущие части: смеялась в голос, когда в первом фильме увидела этот ляп с Салли

С выходом «Аватара 3» нахлынула волна ностальгии, и я решила пересмотреть всю сагу с самого начала. Погружаясь в мир первой Пандоры, ловила себя на мысли, как вырос уровень кинематографа за полтора десятилетия.

И в этом потоке воспоминаний наткнулась на забавный ляп, который раньше как-то ускользал от внимания. Помните, когда Джейк Салли возвращается в командный центр?

Он разговаривает с начальством и облокачивается так, что его руки оказываются над столом. А дальше начинается магия монтажа, и вот в рамках одного короткого диалога его руки то уверенно лежат на столе, то в следующем кадре уже скрываются под ним, и так несколько раз за эпизод.

Ляп, конечно, не портит впечатления от эпической саги. Просто это милое напоминание, что даже в самом масштабном и дорогом блокбастере, который когда-то перевернул индустрию, может затесаться маленькая, трогательная ошибка.