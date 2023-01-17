После анорексии и родов: вот какой стала Юлия Липницкая в свои 24 года

Юлия Липницкая прославилась еще в юности. Спортсменка была главной надеждой российского фигурного катания, а эксперты были уверены, что ее мастерство значительно превосходит талант Евгений Медведевой и других звезд. Фигуристка активно покоряла лед, но в 19 лет неожиданно пропала из поля зрения публики.

Как оказалось, у Липницкой начались серьезные проблемы со здоровьем. Она страдала от анорексии из-за строгих диет и при росте 160 сантиметров весила всего 37 килограммов. Чтобы справиться с болезнью, она отправилась на лечение в Европу и полностью закрылась от своих поклонников.

В течение нескольких лет она работала над собой и смогла победить недуг. В Россию фигуристка вернулась уже полностью здоровой, а три года назад стало известно о ее отношениях с коллегой по льду Владом Тарасенко. Тогда же публика узнала, что спортсменка ждет ребенка.

Сегодня Липницкая продолжает свою карьеру фигуристки, но уже не участвует в соревнованиях. Она катается в коммерческих шоу Евгения Плющенко и преподает в его академии. Спортсменка продолжает вести закрытый образ жизни, но поклонникам все равно удается находить ее недавние фотографии. И, как отмечают преданные фанаты, Липницкая, несмотря на проблемы со здоровьем, все еще может похвастаться прекрасной фигурой и красотой.