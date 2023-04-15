После Алферовой зарекся жениться: взгляните, ради кого Абдулов нарушил свое слово

Харизматичный сердцеед Александр Абдулов всегда пользовался популярность среди женщин. Однако когда он вступил в брак с Ириной Алферовой, многие поверили, что его любовные похождения прекратятся.

И некоторое время это было именно так. Актёр устраивал супруге романтические вечера и осыпал цветами. Знаменитая пара казалась идеальной и очень счастливой. Но женщина все же узнала об изменах мужа и подала на развод.

Александр не ожидал такого поворота событий и мечтал вернуть возлюбленную. Когда же артист понял, что момент упущен, он зарекся жениться. Однако на его пути появилась Юлия Мешина. Красивая брюнетка с лучезарной улыбкой и добрым взглядом очаровала Абдулова. Поэтому он отказался от своих слов по поводу брака. В новом союзе родилась дочь Евгения, чье появление на свет несказанно осчастливило 53-летнего актера.