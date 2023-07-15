После 800 недель беременности: внешности матери 22 детей можно позавидовать

Сью Рэдфорд можно назвать уникальной личностью. Британка прошла удивительный жизненный путь: она является матерью 22 детей.

Впервые Сью забеременела еще в юности. Отцом ребенка стал ее бойфренд Ноэль, который впоследствии женился на своей возлюбленной. Первым у них родился мальчик, а спустя четыре года появилась дочь. Затем их семейство регулярно пополнялось, и на сегодняшний момент у Рэдфордов уже 22 наследника. Был и еще один малыш, но он не выжил. Сью в общей сложности пробыла беременной 800 недель.

Глядя на нее, невозможно поверить, что она мать такой огромной толпы. Рэдфорд выглядит довольно стройной и ухоженной женщиной, а на ее лице нет отпечатков жуткой усталости. Многие мамы ей могут только позавидовать.

Семья очень популярна в родной Великобритании. Как-то они участвовали в ток-шоу и показали своих наследников всей стране. На следующее утро Рэдфорды проснулись знаменитыми.

Огромное семейство живет в коттедже с десятью спальнями и явно не бедствует. У Рэдфордов своя пекарня, которая приносит им солидный доход.