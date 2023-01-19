После 50 носить такое стыдно: разодевшуюся Кудрявцеву поставили на место (фото)

Коллеги давно шепчутся за спиной Леры Кудрявцевой о том, что она раскрыла секрет вечной молодости. В свои 52 года звезда может похвастаться стройной фигурой и лицом без единой морщинки. И если к внешности телеведущей у поклонников претензий нет, то ее стиль в одежде у многих вызывает недоумение.

Знаменитость всегда любила ярко одеваться. На заре своей карьеры она отдавала предпочтение платьям, которые журналистка Ксения Собчак прозвала «занавесками», рюшам, стразам, перьям и всему, что блестело и привлекало максимум внимания. С годами стиль Кудрявцевой несколько изменился, но идеальным его все же не назовешь. В последнее время звезда все чаще выбирает спортивный стиль и кислотные оттенки.

Телеведущая активно ведет соцсети, где делится новыми фотографиями. Вот и недавно она выложила снимок, на котором показала себя во всей красе. Перед камерой Лера позировала, облачившись в неоновый спортивный костюм и кроссовки в тон, чем возмутила фанатов. Подписчики посоветовали Кудрявцевой одеваться по возрасту, отметив, что после 50 лет носить такое должно быть стыдно.