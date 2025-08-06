После 3 сезонов и 162 серий: «Глухарь» закрылся не из-за ухода Аверина, как считали многие — причина в другом

Меню
6 августа 2025 07:29
И даже немного обидно.

Он был суров, резок и неожиданно обаятелен — даже с оружием в руке. «Глухарь» ворвался в эфир в 2008 году, выдал 162 серии, три сезона и целую волну интереса к российским полицейским сериалам.

Зрители сочувствовали, спорили, цитировали, а Максим Аверин, сыгравший главного героя Сергея Глухарева, стал народным артистом — в том самом смысле, что народ его искренне полюбил.

История заканчивается почти буднично: герой прощается с формой и уходит из органов, словно бы наконец отпуская и зрителя, и самого себя. Без фанфар, но по-человечески. В духе всего сериала.

Зачем закрывать успешный проект?

Поклонники не были готовы так просто отпустить Глухарева. К герою и всей этой душевной истории зрители прикипели знатно — как к старому другу, который сидит с тобой на кухне и рассказывает, как все было на самом деле. Требования продолжения звучали громко и настойчиво, и телевизионная машина, конечно, не заставила себя ждать.

На свет появились спин-оффы: «Карпов» — уже про бывшего напарника, и «Пятницкий», в котором история закрутилась вокруг Ирины Зиминой. Но зрители хотели не просто старых героев в новых ситуациях, а именно той самой атмосферы — с грубым, но честным юмором, тоской ночных отделений и моралью, которая не всегда была на стороне закона. Ну и конечно, все скучали по харизматичному герою Максима Аверина.

Несмотря на слухи, решение завершить сериал зрело еще задолго до его финальных серий. По словам сценариста Ильи Куликова, первые разговоры о закрытии проекта начались еще в конце второго сезона. Причина? Банальная, но понятная: история себя исчерпала. Авторы не хотели выжимать из сериала последние соки (хотя сами уже были выжаты) и превращать его в бесконечный марафон.

Сделаем еще один и уйдем — достойно, красиво. Видимо, это просто совпало с решением Максима, — говорил Куликов.

С тех пор было много попыток повторить этот успех. Некоторые — удачные, другие — совсем мимо. Но один сериал все же сумел удивить даже закаленных фанатов НТВ-драм. Причем вышел он ещё 7 лет назад, без шума, но со звездами.

Фото: Кадры из сериала «Глухарь»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
