После 2 августа жизнь наладится у всех, кто готов рискнуть: нужно выполнить одно условие

На Руси существовало много примет и обрядов, которые помогали людям избавиться от забот. В начале августа славяне совершали обязательный ритуал, благодаря которому проблемы весь год обходили их стороной.

2 августа в Древней Руси праздновали Перунов день. Перун был покровителем воинов и одним из верховных богов, повелителем огня и воды. В этот день было принято зажигать огонь и последний раз в году отправляться на купание. Как ни странно, но сегодня этот праздник совпадает с днем ВДВ, который тоже связан с купанием в водоемах.

В этот праздник нужно было обязательно надевать на себя красное.

Если нет подходящего купальника, достаточно повязать на себя ленты красного цвета. После этого обязательно нужно сходить искупаться или хотя бы облиться водой. Славяне верили, что такой ритуал защищает от всех неприятностей до следующего года.