После 12 лет комы мужчина сказал такое, после чего начинаешь верить в жизнь после смерти: мурашки по коже

О Мартине Писториусе в прессе и Сети заговорили из-за его загадочной и жуткой болезни. В 12 лет мальчишка оказался будто парализован. Он не мог двигаться, не мог говорить и не мог даже смотреть кому-либо в глаза. Странное состояние назвали псевдокомой. И в этой псевдокоме несчастный ребенок провел целых 12 лет своей жизни.

Лишенный возможности рассказать хоть что-то о своем состоянии, о том, что чувствует, и каково ему лежать без движения день за днем. Более того, медики провели соответствующие тесты. И выявили, что в этом вегетативном состоянии мозг парня работает как у трехмесячного ребенка. Это было страшно и дико.

Спасла юношу медсестра Вирна ван дер Вельт из реабилитационного центра, где он иногда проводил время. Каким-то шестым чувством женщина осознала: парень все понимает, просто не может сказать. Она настояла, чтобы родители Мартина инициировали повторные тесты, и оказалось, что его мозг действительно давно и прочно работает в «прежнем» режиме.

Случилось настоящее чудо, и «овощ» стал обычным человеком, вернулся к жизни.