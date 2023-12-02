Посланницы темных сил: девушек с этими метками на теле раньше обходили стороной

В Древней Руси существовало множество признаков, которые указывали на причастность человека к темным силам. Отметины на теле назывались метками дьявола и могли стать причиной изгнания из деревни или даже из дома.

Особенно тяжело было девушкам, собирающимся выйти замуж. Брак в то время считался обязательным, и если красавица не вышла замуж до определенного возраста, то ее считали «не такой, как все».

Внешность также играла огромную роль при выборе невесты. Женихи предъявляли много требований, включая проверку на «метки дьявола». Но какие именно признаки относились к этим «меткам»?

Первым признаком была родинка на лице. Если сегодня такая небольшая отметина ничего не значит, то в Древней Руси ее считали символом страстного характера женщины. Другой признак — родимые пятна лилового цвета. Они считались знаком связи с лукавым, и если девушка имела такое пятно на теле, то ее семье грозили неприятности.

Также особое внимание уделялось меткам на тыльной стороне ладони. В то время хиромантия была популярна, и женихи обращали внимание на родимые пятна темного цвета, скопление родинок и странные шрамы, напоминающие «третий глаз» или полумесяц. Если у невесты обнаруживались подобные метки, то женихи убегали прочь.

Явные генетические аномалии также отталкивали потенциальных женихов и даже родственников. Редко такие девочки выживали, так как их считали посланниками Сатаны. Наличие сросшихся пальчиков, мочек необычной формы или вовсе отсутствующих тоже вызывало ужас. Невест кривых, косых, горбатых или с явными изъянами сторонились.