Послание советских граждан 50 лет хранили в секрете: от него мурашки по коже

Их надеждам не суждено было сбыться.

Жители Советского Союза с уверенностью смотрели в будущее. Они не сомневались, что следующие поколения будут развивать их идеи и нередко оставляли послания, в которых делились своим видением современной эпохи.

Так, недавно стало известно содержимое капсулы времени, которую заложили в Заволжском сельском поселении Тверской области в 1972 году. В письме местные жители честно рассказывали, с какими сложностями им пришлось столкнуться, чтобы построить жизнь в своем поселении.

«Ради светлого будущего, ради вашего счастья шли мы на великие жертвы и лишения», — пишут жители Тверской области.

Авторы послания не скрывали: они уверены, что будущим поколениям судьба не приготовила суровых испытаний. По их мнению, XXI век должен был проходить спокойно, в отличие от их эпохи, а их потомки точно смогут сохранить все наследие и преумножить славу граждан страны.