Посланец из будущего: что в «Королеве бензоколонки» не замечали десятилетиями

Создатели комедии «Королева бензоколонки» постарались на славу и смогли показать в фильме все разнообразие советских автомобилей. Однако одна из машин хоть и смотрелась эффектно, но не соответствовала реалиям того времени.

Речь идет о БелАЗ-540А. На момент съемок культовой картины этот большегрузный самосвал был очень редким экспериментальным образцом. А его серийное производство началось лишь спустя три года после выхода комедийной мелодрамы. Большая красная машина с огромным кузовом была настоящим «посланцем из будущего» и на фоне обычной заправки выглядела очень эффектно.

Впрочем, ради красивой картинки создатели фильма решили позабыть о действительности.

Дело в том, что БелАЗ обладал дизельным двигателем, и заливать бензин в его топливные баки было не совсем разумно. Но даже зная эти факты, просмотр картины остается таким же приятным, как и прежде.