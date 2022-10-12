Послал знак с того света: последнюю волю Пьера Нарцисса раскрыла его жена

Пьер Нарцисс скончался 21 июня, что стало неожиданностью для его поклонников и близких. По словам его возлюбленной Валерии Калачевой, трагедия очень тяжело сказалась на ней. А силы жить ей придало лишь последнее желание артиста.

Первое время после смерти Нарцисса Валерия пролежала дома без интереса к жизни. Она не могла встать с дивана и не знала, зачем к чему-то стремиться. Но спустя несколько дней артистка начала видеть избранника во снах: Нарцисс регулярно приходил к ней и убеждал, что она не может сейчас закончить свою жизнь.

«Три раза он мне приснился и произносил одни и те же слова: „Тебе сейчас сюда нельзя, у тебя дела“. И я поняла, что не могу так просто уйти, я должна осуществить некоторые планы», — цитирует слова Калачевой Prozvzezd.info.

После этого артистка, исполняя волю возлюбленного, вновь начала заниматься музыкой. Она записала уже две композиции, посвященные музыканту. Одна из них называется «Криминальный взгляд».