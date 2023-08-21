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Пошлый совет Раневской поможет понять, правильного ли мужчину вы выбрали

21 августа 2023 17:00
Пошлый совет Раневской поможет понять, правильного ли мужчину вы выбрали

Пригодится каждой.

Фаина Раневская вокруг да около никогда не ходила. Актриса прямо говорила, что думает, даже когда речь шла о щекотливых темах 18+.

Знаменитость дала всем женщинам пошлый совет о том, как не ошибиться с выбором избранника. Артистка неплохо разбиралась в вопросах физиологии и была предельно честна и откровенна.

Раневская знала, как безошибочно определить, нравится ли девушке мужчина. После свидания с возлюбленным звезда настоятельно рекомендовала прекрасным дамам по возвращении домой подбросить нижнее белье прямо к потолку.

«Прилипли? Значит, нравится», — подытожила Фаина Георгиевна.

Даже удивительно, что после таких слов в СССР, где секса не было и в помине, актрису не растерзала полиция нравов. А тот факт, что сама Раневская не наладила личную жизнь, говорит об одном: ее исподнее к потолку так и не прилипло.

Фото: unsplash.com, Кадр из фильма «Небесный тихоход» (1945)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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