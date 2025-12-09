Меню
Киноафиша Статьи «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям

9 декабря 2025 13:46
Даже иностранцы отечественную драму оценили выше.

Тема «девушка выбирает между богатым и бедным поклонником» давно не нова: сюжеты о любовных треугольниках с материальным подтекстом встречаются в кино десятилетиями. На волне ажиотажа вокруг романтической комедии «Материалистка» (2025) мы вспоминаем недооцененный советский фильм, который затрагивал схожие мотивы – и сделал это с глубиной и стилем, заслуживающими внимания.

«Таланты и поклонники»: забытый шедевр

В 1955 году режиссеры Андрей Апсолон и Борис Дмоховский сняли экранизацию пьесы Александра Островского «Таланты и поклонники», действие которой разворачивается в провинциальном волжском городе Бряхимове.

Молодая актриса Александра Негина оказывается перед сложным выбором. С одной стороны – бедный, но благородный бывший студент Петр Мелузов, с другой – богатый и обходительный помещик Иван Великатов, готовый обеспечить ей безбедную жизнь и сцену в своем театре.

На первый взгляд, сюжет перекликается с «Бесприданницей» Островского: снова бедная героиня мечется между чувством и материальным расчетом. Но «Таланты и поклонники» предлагают иной ракурс.

Здесь речь идет не только о личной судьбе, но и о цене творческого призвания. Негина жертвует личным счастьем не ради роскоши, а чтобы сохранить возможность играть на сцене.

Почему фильм остался в тени?

При выходе картина столкнулась с жесткой критикой. Главный удар нанес театральный режиссер Алексей Попов, обвинив фильм в «бездушности» и неверной трактовке пьесы.

По его мнению, экранная версия не передала возвышенной идеи служения искусству, превратив театр в «пошлый кафешантан». Статья Попова, опубликованная в разгар хрущевской оттепели, не повлекла репрессий, но надолго вычеркнула фильм из культурного обихода.

Между тем, «Таланты и поклонники» – это образец тонкой актерской игры и бережного отношения к классике. В ролях:

  • Татьяна Ленникова (Негина) – сочетание наивности и внутренней силы;
  • Павел Кадочников (Мелузов) – образ честного идеалиста;
  • Борис Смирнов (Великатов) – обаятельный, но опасный соблазнитель;
  • Екатерина Александровская (Домна Пантелеевна) – яркий комедийно‑драматический персонаж.

Чем фильм выигрывает у «Материалистки»?

Несмотря на разницу эпох и жанров, сравнение неизбежно. Вот ключевые преимущества советской ленты:

  1. Глубина характеров. Герои «Талантов и поклонников» не сводятся к шаблонам «богатый ухажер» или «бедный романтик». Их мотивы сложнее: Мелузов верит в просвещение, Великатов действует из искренней симпатии, а Негина борется за право оставаться актрисой.
  2. Социальная острота. Фильм поднимает вопросы классового неравенства и зависимости артистов от покровителей – темы, актуальные для России XIX века, но резонирующие и сегодня.
  3. Баланс драмы и иронии. Режиссеры избегают мелодраматической избыточности, сохраняя остроумие диалогов Островского.

Не классика – актуальный разговор

«Таланты и поклонники» не устарели: их вопросы о цене успеха, компромиссах в искусстве и выборе между чувством и долгом звучат не менее остро, чем в 1955 году.

При этом фильм лишен поверхностной «глянцевости» современных ромкомов – он предлагает зрителю подумать, а не просто сопереживать.

Итог: если «Материалистка» (рейтинг 6.4/6.3 на КП/IMDb) – это легкий разговор о современных реалиях, то «Таланты и поклонники» (6.9/6.6) – глубокое исследование человеческой природы через призму классики. Так что пора вернуть этот бриллиант советского кино в центр внимания.

Ранее мы писали: Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Таланты и поклонники» (1955)
Алексей Плеткин
