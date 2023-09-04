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Киноафиша Статьи Пошлый и псевдоисторический: в США отказались дальше снимать сериал о России

Пошлый и псевдоисторический: в США отказались дальше снимать сериал о России

4 сентября 2023 10:00
Пошлый и псевдоисторический: в США отказались дальше снимать сериал о России

Проект продержался всего лишь три сезона.

Первый сезон сериала «Великая», рассказывающий альтернативную историю жизни Екатерины Великой, был представлен весной 2020 года. Сериал сталкивался как с положительными, так и с весьма негативными отзывами. Проект Тони МакНамара обвиняли в пошлости и в искажении истории, а другие хвалили за остроумие. И не так давно стало известно, что канал Hulu решил отменить шоу.

Как пишет издание Deadline, каждый новый сезон «Великой» отличался хорошими рейтингами и высокими оценками критиков. Из-за чего закрытие шоу стало большой неожиданностью для поклонников по всему миру.

Удивилась отмене проекта и российская публика. Как пишут пользователи Сети, они не ожидали, что комедийный проект перестанут выпускать.

«Мне дуэт актеров очень нравился», «Он был весьма забавный», «Очень жаль, реально смешной сериал», — пишут фанаты.

Фото: Кадр из сериала «Великая» (2020)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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