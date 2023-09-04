Пошлый и псевдоисторический: в США отказались дальше снимать сериал о России

Первый сезон сериала «Великая», рассказывающий альтернативную историю жизни Екатерины Великой, был представлен весной 2020 года. Сериал сталкивался как с положительными, так и с весьма негативными отзывами. Проект Тони МакНамара обвиняли в пошлости и в искажении истории, а другие хвалили за остроумие. И не так давно стало известно, что канал Hulu решил отменить шоу.

Как пишет издание Deadline, каждый новый сезон «Великой» отличался хорошими рейтингами и высокими оценками критиков. Из-за чего закрытие шоу стало большой неожиданностью для поклонников по всему миру.

Удивилась отмене проекта и российская публика. Как пишут пользователи Сети, они не ожидали, что комедийный проект перестанут выпускать.