Пошлый фильм с Брыльской порезали советские цензоры: согласилась на сцены «18+»

Барбара Брыльска известна отечественной публике в первую очередь как скромная учительница Надя в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!». Холодная блондинка с рысьими глазами, она завораживала мужчин. Эльдар Рязанов заприметил будущую звезду в польской картине «Анатомия любви».

Фильм 1972 года отличался неслыханным для тех лет распутством. В СССР некоторые сцены из творения Романа Залуского решили убрать из-за обилия эротики, поэтому советский зритель увидел лишь урезанную версию киноленты. Брыльска не постеснялась играть в сценах «18+», даже несмотря на наличие мужа.

Впрочем, игривые эпизоды далеко не главное в этой картине. Герои с говорящими именами Адам и Ева показывают сложности в общении двух полов. Фильм полон драмы и боли, счастья и радости — это и есть пресловутая анатомия любви. В Польше кинолента считается классикой.