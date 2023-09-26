Пошлость за гранью: этот момент в «Экипаже» вырезали, чтобы не шокировать советских граждан

Фильм «Экипаж» Александра Митты вышел в 1980 году и моментально сделал Леонида Филатова секс-символом советского экрана. Многие зрители даже не догадывались, как сильно артист в реальной жизни отличается от экранного образа. И это при том, что из картины удалили самые шокирующие сцены — цензура не пропустила откровенную «обнаженку».

У Филатова с партнершей по фильму Александрой Яковлевой была запланирована постельная сцена. Артистка сразу согласилась, а вот Леонид Алексеевич был сильно удивлен. Он знал, как строга советская цензура, и не думал, что подобный эпизод пропустят на большие экраны.

Ожидания актера оправдались. Сцену пришлось удалить, потому что ее признали чересчур откровенной. Поэтому все старания Филатова пропали даром. А зрители так и не узнали, что бортинженер Скворцов мог быть еще «горячее».