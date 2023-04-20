«Пошло и вульгарно»: решившая тряхнуть стариной Распутина публично села в лужу (видео)

Маша Распутина не из робкого десятка. Певица создала яркий сценический образ, который и помог ей покорить отечественный шоу-бизнес. Провокационные наряды и вызывающий макияж — лучшие друзья популярной артистки, от которых она не намерена отказываться.

Между тем фанаты считают, что звезде давно пора распрощаться со своим эпатажным стилем. По их мнению, Распутина смотрится нелепо, когда наряжается так, словно ей 20 лет, а не 58. Но знаменитость не прислушивается к критике. Недавно она опубликовала в соцсетях видео своего нового выступления и публично села в лужу.

Подписчики подняли на смех решившую тряхнуть стариной Распутину. Интернет-пользователям не понравился ее слишком откровенный аутфит. К тому же знаменитость использовала фонограмму, что также не осталось незамеченным.