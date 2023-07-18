«Пошло и вульгарно»: Лолита в «голом» комбинезоне публично села в лужу (фото)

Лолита всегда славилась любовью к экстравагантным нарядам. Так, шесть лет назад артистка предстала в телесном полупрозрачном комбинезоне, который обтягивал все ее прелести. Публика обрушилась на Лолиту с критикой, но это не помешало ей снова облачиться в скандальный аутфит.

Недавно певица выступила на мероприятии VK Fest, где повторила свой смелый выход. Она опять предстала в том экстраванантом «голом» комбинезоне с этническим принтом.

Публика бурно отреагировала на выходку Лолиты. Нашлись те, кто восхитились смелостью и самоиронией певицы, но было и немало критиков.

«Пошло и вульгарно», «Не поумнела за шесть лет», «Старая закомплексованная женщина, которая всем доказывает, что у нее нет комплексов», «Неужели она не видит себя в зеркале?», «Такого комбинезона у меня нет, но есть прекращаю», — написали пользователи Сети, которые не оценили эпатажный наряд певицы.

Сама же Лолита призналась, что шесть лет назад гневные комментарии ее лишь развеселили. Артистка добавила, что ей нравится быть такой, какая она есть.