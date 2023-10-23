«Пошло, гадко, стыдно»: этот русский фильм признали худшим во всех антиноминациях

Современный российский кинематограф подарил зрителям множество ярких и эпатажных комедий. Многие из этих проектов понравились публике, но столкнулись с критикой экспертов кино. Однако лишь одному фильму не удалось найти поклонников во всем мире.

Комедию «Горько!» режиссер Гоша Крыжовников выпустил в 2013 году. В картину, рассказывающую об обычной свадьбе с ее скандалами и разборками, он пригласил талантливых артистов и несколько ярких звезд. Зрители наблюдали за игрой Валентины Мазуниной, Александра Паля и Яна Цапника, но совсем не оценили происходящее на экране.

Даже спустя десять лет публика продолжает ругать работу Крыжовникова. Как отмечают любители кино, фильм получился далеким от реальности и совсем не смешным. А по мнению некоторых, режиссер целенаправленно решил оскорбить простых россиян, выставив их наглыми глупцами.