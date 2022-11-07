Пошли на вероломный обман ради рейтингов: главную ложь создателей сериала «Клон» узнали все

Бразильский мелодраматический сериал «Клон» можно назвать феноменальным. Несмотря на огромное обилие серий, в общей сложности их получилось 250, сериал продолжает держать интригу от начала и до конца. Конечно, ради такого удачного напряжения создатели проекта не раз пошли на обман.

Одно из преувеличений, на котором зачастую держится повествование, недавно было раскрыто. Практически с первых серий главную героиню Жади постоянно пугают ударами плетью, которыми в Марокко наказывают непослушных жен. Естественно, такой суровый обычай нервировал как главных персонажей, так и зрителей. В сериале звучали фразы, что после 40-го удара травмы будут настолько сильными, что человек неминуемо погибнет. Одна вероятность такого события уже заставляла зрителей примкнуть к экранам.

Но на самом деле получить это наказание можно далеко не за каждую провинность. Хотя исламские законы и отличаются от европейских, Жади бы не стали избивать плетью из-за одних слов Саида. В таких случаях должны собираться реальные комиссии, которые исследуют «преступление», находят доказательства и лишь после этого назначают наказание.

Так что перспектива получить удары у Жади была максимально отдаленной. Но с такими уточнениями все 250 серий этого шоу смотреть было бы уже не так интересно.