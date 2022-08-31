Пошли на сделку: кто на самом деле должен был стать главным героем «Бандитского Петербурга»

Сериал «Бандитский Петербург» вышел на экраны в 2000 году, мгновенно сделав Александра Домогарова национальной звездой. Актер снялся практически во всех частях знаменитого цикла, однако, как оказалось, не все создатели хотели, чтобы именно он исполнил главную роль.

Так, создатель романов, взятых за основу сериала, и автор сценария Андрей Константинов был уверен, что именно Домогаров должен воплотить образ Андрея Серегина. Однако Владимир Бортко, выступавший продюсером, видел в этой роли только Дмитрия Нагиева. Коллеги долго не могли прийти к какому-либо решению, пока не заключили сделку.

По ее условиям, как пишет Дзен-канал Film Pro, Домогаров может стать Серегиным только если Ольга Дроздова станет Катей Званцевой, главным женским персонажем проекта. Дело в том, что Константинов не видел в актрисе таланта, чтобы сыграть роковую красавицу, а Бортко не сомневался в ней. В итоге создатели пошли на компромисс друг с другом, а актеры смогли подарить поклонникам незабываемые образы.