Пошли на крайние меры: скандал на съемках «Чародеев» едва не обернулся трагедией

Лишь некоторые поклонники фильма «Чародеи» знают, что на его съемочной площадке творилось нечто невообразимое. Две звезды проекта не смогли найти общий язык, что закончилось рукоприкладством.

На роль Алены утвердили Александру Яковлеву, хотя о сложностях работы с ней ходили легенды. Например, говорили, что артистка слишком много времени тратит на грим, требует, чтобы осветители направляли на нее свет особенным образом, а также постоянно опаздывает и забывает свой текст. Все это оказалось не слухами, а чистой правдой.

Особенно сильно выходки артистки раздражали Валентина Гафта. Когда знаменитость в очередной раз не смогла вспомнить слова своей героини, актер устроил скандал, едва не обернувшийся трагедией: артист попросту кинулся душить коллегу по цеху. К тому же звезда экрана твердо заявил режиссеру, что больше не намерен работать над картиной. Тогда пришлось пойти на крайние меры.

Как пишет издание «Комсомольская правда», Гафт согласился остаться при условии, что больше не будет пересекаться на площадке с Яковлевой. Режиссер перечить не стал, и с того момента актеров снимали только по отдельности.