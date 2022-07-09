Пошла вразнос: Медведева сверкнула грудью в нескромном декольте

Евгения Медведева не отказывает себе в удовольствии жить и развлекаться по полной. 22-летняя фигуристка, как и многие ее сверстницы, любит ходить в ночные клубы и отдыхать с подругами под музыку, шокируя фанатов своими нарядами на вечеринках. Теперь Медведева поражает подписчиков своих соцсетей повседневными выходами.

На днях спортсменка поделилась своей фотографией, сделанной в одном из заведений столицы. На ней Медведева позирует в откровенном наряде с внушительным декольте.

Если мужская половина поклонников Евгении всегда радуется подобным снимкам, то многие девушки, которые хотели бы брать с фигуристки пример, находят ее поведение слишком вызывающим. Некоторые отметили, что совсем скоро Медведева начнет радовать фанатов своими уроками стрип-пластики, которые она стала брать в последнее время, или более откровенными фотосессиями.

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В основном подписчики Евгении отмечают, что она прекрасно выглядит. «Богиня», «Огонь», «Какая шикарная!», — эти и многие другие комментарии оставляют поклонники фигуристки в соцсетях.