«Пошла вон отсюда»: певицу Валерию забросали бутылками на концерте

Певица Валерия может похвастаться многомиллионной армией поклонников. Однако видеть ее на сцене рады далеко не все. Зрители, недовольные ее выходом, сорвали выступление певицы. Об этом рассказал известный телеведущий Отар Кушанашвили.

Инцидент произошел в развлекательном комплексе «Метелица» несколько лет назад. Шоумен пришел туда в компании теннисиста Марата Сафина, который накануне одержал победу на Открытом чемпионате Австралии.

Люди в зале ждали выступления Михаила Шуфутинского, а на сцене почему-то появилась Валерия. Зрители были так расстроены заменой, что принялись кидать в артистку бутылки и пустые стаканы. В зале раздавались крики:

«Пошла вон!».

Об этом Кушанашвили рассказал в социальных сетях. По словам Отара, на помощь певице пришел Марат Сафин. Он вышел на сцену и призвал публику успокоиться. Только после этого Валерия смогла петь дальше.