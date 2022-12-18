Пошла во все тяжкие: молодая супруга Петросяна засветила округлые формы

Евгений Петросян славится не только своим прекрасным чувством юмора, но и любвеобильным характером. Комедиант женился уже в пятый раз. Однако последняя свадьба вызвала очень много шума, ведь супруга годится артисту во внучки.

Обычно Татьяну Брухунову в комментариях к постам критикуют не за брак с юмористом, а за безвкусные образы, которые скорее подойдут бабушкам. Похоже, что молодая жена Петросяна прислушалась к пользователям и раскрепостилась. Теперь ее наряды соответствуют последним веяниям моды.

Впрочем, теперь она не стесняется выкладывать и достаточно откровенные кадры. Недавно девушка неожиданно поделилась с подписчиками рекламным видео, на котором она демонстрирует нижнее белье.