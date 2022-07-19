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Киноафиша Статьи Пошла с протянутой рукой не ради хайпа: Дана Борисова выступила с заявлением

Пошла с протянутой рукой не ради хайпа: Дана Борисова выступила с заявлением

19 июля 2022 16:01
Пошла с протянутой рукой не ради хайпа: Дана Борисова выступила с заявлением

Знаменитость не стала скрывать правду от фанатов.

Дана Борисова рассказала, как погасила долги с помощью своих поклонников. По словам артистки, ей удалось собрать 25 тысяч рублей.

Несколько дней назад в своих социальных сетях телеведущая выступила с громким заявлением: она попросила каждого подписчика отправить ей небольшую финансовую помощью. Дело в том, что Дана столкнулась с неожиданными трудностями и не смогла вовремя оплатить счета ЖКХ, из-за чего к ней с проверкой даже могли прийти судебные приставы.

Как оказалось, Борисовой удалось собрать всю необходимую сумму. Но оплата долгов не единственное, чего добилась телеведущая этой неожиданной акцией. Как оказалось, просьба помогла ей разобраться в своих близких и понять, с кем пора прекратить общение, ведь многие даже не подумали ей помочь.

«Меня особенно возмутили мужчины... Провела основательную чистку. Прямо пересмотрела свой круг общения», — цитирует слова знаменитости Teleprogramma.pro.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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