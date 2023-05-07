Пошла ради «юнца Мордюковой» на все: выходка звезды фильма «Летят журавли» повергнет в шок

Нонна Мордюкова всегда пользовалась успехом у мужчин. Так, на съемках картины «Возврата нет» между актрисой и ее коллегой Владиславом Дворжецким возникла симпатия. Мордюкова была старше на 13 лет. Но этот роман был обречен не из-за разницы в возрасте, а совсем по другой причине.

Это произошло уже после того, как актеры вернулись со съемок. Мордюкова и Дворжецкий сидели в домике и непринужденно беседовали. Внезапно их идиллию нарушила Татьяна Самойлова — звезда картин «Летят журавли» и «Анна Каренина».

Артистка открыла окно снаружи и мигом впрыгнула в комнату. Самойлова устроилась между Дворжецким и Мордюковой, уперлась ногами в край стола и опрокинула все, что на нем было.

Оказалось, что Татьяна Евгеньева питала чувства к актеру и не вынесла того, что он предпочел ей брутальную Нонну Викторовну. Чтобы им помешать, Самойлова была готова даже на такой безумный поступок.

Актрисе удалось разлучить Мордюкову и ее молодого ухажера. Впрочем, сама она не стала встречаться с Дворжецким. Самойлова закрутила любовь с 18-летним парнем и растворилась в этих отношениях. Об этом рассказала сестра Мордюковой журналистам издания «7 дней ».