Пошла против воли тренера: выходка Александры Трусовой поразила россиян

Фигуристка Александра Трусова никогда не отличалась покладистым характером. Спортсменка не раз подвергалась критике за то, что не прислушивается к мнению авторитетных наставников.

Ранее в Сети писали о том, что «русская ракета» открыто игнорирует требования тренеров сосредоточиться не на сложных прыжках, а на других элементах. По слухам, именно стремление сделать как можно больше четверных прыжков и сыграло злую шутку с Трусовой на Олимпиаде в Пекине — фигуристка рассчитывала на золото, но в результате получила серебро.

Теперь же стало известно, что знаменитость вновь пошла против воли своего тренера. Оказалось, что Светлане Соколовской не нравится, что Трусова носит слишком длинные ногти. Однако спортсменка ясно дала понять, что не собирается изменять своим предпочтениям. «Возможно, они не нравятся тренеру, но мне нравятся», — подытожила она в рамках нового выпуска Rutube-канала «Говорит Инсайт ».