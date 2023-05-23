Пошла по стопам сына Яковлевой: Пуговку из «Папиных дочек» не узнать

Екатерина Старшова познала вкус славы еще в раннем детстве. Она сыграла культовую Пуговку в ситкоме «Папины дочки».

Сегодня Екатерине 21 год, и она уже не та чудесная малышка из сериала. На счету Старшовой всего три роли в кино. Кроме «Папиных дочек» на ее счету работы в картинах «Русалка» и «Черная молния». Екатерина не связала свою жизнь с кино и ушла в фигурное катание, которым она занимается с детства. Старшова часто выступает в ледовых шоу вместе со своим парнем.

Сегодня в актрисе легко узнать ту милую Пуговку — ее черты лица остались прежними. А вот стиль Екатерины кардинально изменился с нежного женственного на более рок-н-ролльный. Старшова обзавелась татуировкой по собственному эскизу и планирует сделать еще.

«Пока она у меня одна, и это выглядит как-то уныло», — призналась актриса на YouTube-шоу «Про говори».

Пользователи Сети уже насторожились, ведь Екатерина идет по стопам сына Елены Яковлевой — на его теле уже нет живого места.

При этом личная жизнь Екатерины складывается удачно. Она уже давно встречается с парнем по имени Василий, но замуж не спешит.