Пошла «по рукам»: уродливая правда о принцессе Диане повергнет в шок

Диане Спенсер так и не удалось наладить отношения с мужем, принцем Чарльзом, а ныне королем Великобритании Карлом III. Наследник престола был без памяти влюблен в Камиллу Паркер-Боулз, поэтому его законной супруге не оставалось ничего другого, кроме как искать утешения в чужих объятиях.

Амплуа жертвы прочно закрепилось за леди Ди, хоть она и сама не без греха. Уродливая правда о королеве людских сердец повергнет в шок, но факт остается фактом: принцесса Уэльская буквально пошла «по рукам».

Список ее возлюбленных включает в себя массу имен. Например, она крутила роман с сотрудником службы безопасности Барри Маннаки, инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом и даже с дальним родственником по имени Дэвид Уотерхауз, который часто сопровождал монаршую особу на официальных мероприятиях.

Кроме того, Диана состояла в романтических отношениях с Оливером Хоаром, Уиллом Карлингом, Хаснатом Ханом и Доди Аль-Файедом, вместе с которым принцесса попала в смертельную аварию летом 1997-го.