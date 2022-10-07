Пошла по пути Прокловой: звезда «Триггера» заговорила о домогательствах в театре

Виктория Маслова впервые призналась в неприглядном поведении театрального деятеля. Актриса честно призналась, что в свое время пережила домогательства от известного человека. Блондинка обладала эффектной внешностью и часто обращала на себя мужские взгляды. Но пробиваться к славе она мечтала лишь благодаря таланту.

Однажды во время собеседования на работу в одном из известных театров Масловой пришлось выслушать от режиссера жесткую критику ее немногочисленных на тот момент ролей. После гневной речи постановщик подошел к ней вплотную, начал ласково ее поглаживать и намекать, что в мире творчества могут быть разные отношения между людьми. Виктория вскочила, закричала и бросила в мужчину легкое кресло, разгромив его кабинет.

«Я чувствовала себя отвратительно», — призналась актриса в интервью WomanHit .

Сейчас звезда «Триггера» куда больше уверена в себе. Не так давно она встретила на съемках того самого режиссера и лишь насмешливо напомнила ему об их инциденте. В Сети уже отметили храбрость Масловой, которая решилась на откровения, и сравнили ее с Еленой Прокловой. В прошлом году актриса заявила, что в несовершеннолетнем возрасте стала жертвой развратных действий со стороны известного постановщика. Хотя Проклова не называла имен, многие решили, что она говорила про Олега Табакова.