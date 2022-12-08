Пошла по пути Микки Рурка: вы вряд ли узнаете звезду «Девяти с половиной недель» сейчас

Когда-то Ким Бейсингер была одной из самых ярких красоток мирового кинематографа. Миллионы поклонников сходили с ума от вида блондинки с кукольным личиком. Казалось, что и она сама наслаждается своим очарованием: знаменитость охотно позировала фотографам, часто снималась в кино и выходила в свет. Теперь же все иначе.

Последняя картина с участием звезды «Девять с половиной недель» вышла на экраны в 2018 году. Актриса поддерживает связь с фанатами через социальные сети, однако сказать, что посвящает их в подробности своей жизни, нельзя. Ким выкладывает либо архивные кадры, либо такие, где толком не видно ее лица. Кроме того, она перестала блистать на красных ковровых дорожках.

Также интернет-пользователи разглядели на щеках артистки странные полосы и пришли к выводу о том, что она ложилась под нож. По всей видимости, пластика прошла неудачно, но Бейсингер не смогла остановиться и пошла по пути Микки Рурка — актера, «потерявшего» свое лицо из-за огромного количества хирургических вмешательств. Именно поэтому, как предполагают многие, теперь знаменитость всячески старается держаться в тени.