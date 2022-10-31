Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением

После смерти Елизаветы II жизнь Кейт Миддлтон сильно изменилась. Супругу принца Уильяма «повысили» до принцессы Уэльской, но теперь она должна выполнять ряд новых обязанностей. Тем временем появилась информация о том, что монаршая особа стала чаще появляться на публике вовсе не потому, что того требует протокол.

Согласно некоторым данным, Миддлтон пошла по пути своей давней соперницы Меган Маркл. Жена принца Гарри известна тем, что много говорит о своей социальной позиции, рассуждая о том, с какими проблемами приходится сталкиваться ей и другим членам современного общества. Вот и Кейт, подражая герцогине Сассекской и желая получить одобрение со стороны общественности, выступила на одном из мероприятий, приуроченных к Неделе осведомленности о зависимости.

Миддлтон обратилась к тем, кто не видит своей жизни без запрещенных препаратов, заявив о том, что это можно исправить. «Это серьезное заболевание. Но чувство стыда не должно мешать вам обращаться к специалистам за необходимой помощью», — цитирует Кейт портал Express .