Пошла по пути Меган Маркл: британцы в шоке от выходки Кейт Миддлтон

Королевская чета Кейт Миддлтон и принца Уильяма приковывает внимание общественности со дня своей свадьбы. За эти годы они заработали репутацию примерных семьянинов, не позволяющих себе ничего лишнего на публике. Но недавно Кейт «выдала» то, что невозможно оправдать.

Это произошло по время прохода пары по красной дорожке на церемонии BAFTA. Кейт игриво шлепнула супруга по пятой точке, тем самым показав, что они самая обычная семейная пара. А весь их благочестивый имидж не что иное, как игра на публику и внешнее соблюдение королевских правил.

Кроме того, жест герцогини Кембриджской можно расценивать как тонкую иронию над Гарри. В своих мемуарах принц разоткровенничался и признался, что его первая женщина после близости шлепнула его по мягкому месту.

Британская общественность была в шоке после этого интимного жеста Кейт, которая, возможно, скоро встанет в один ряд со скандальной Меган Маркл. С одной стороны, по протоколу ей и Уильяму нельзя даже держаться за руки при посторонних. Но с другой — документ ничего не говорит о любовных шлепках на публике.