Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пошла по пути Долиной? 58-летняя Лолита засветила пикантные рисунки на теле

Пошла по пути Долиной? 58-летняя Лолита засветила пикантные рисунки на теле

4 июля 2022 17:10
Пошла по пути Долиной? 58-летняя Лолита засветила пикантные рисунки на теле

Поклонники не ожидали такого поступка от артистки.

Лолита Милявская взбудоражила фанатов, рассказав о своих татуировках. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

Как призналась Милявская, она не любит терпеть боль, поэтому не смогла решиться на настоящие татуировки. Однако артистка все же решила украсить свое тело, поэтому выбрала вариант временных рисунков и теперь красуется эффектным узором на своей шее.

«Нашла в Болгарии переводные картинки и счастлива. На неделю хватит», — пишет исполнительница.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись Милявской, признавшись, что не ожидали такого смелого шага от исполнительницы. Одни высоко оценили узор на теле, а другие отметили, что Милявская решила повторить за Ларисой Долиной, которая не раз признавалась в любви к татуировкам.

«Как вам идет, очень красиво», «Молодец, что не навсегда, а то вдруг передумаете?» — пишут фанаты.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video