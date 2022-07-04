Пошла по пути Долиной? 58-летняя Лолита засветила пикантные рисунки на теле
Поклонники не ожидали такого поступка от артистки.
Лолита Милявская взбудоражила фанатов, рассказав о своих татуировках. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.
Как призналась Милявская, она не любит терпеть боль, поэтому не смогла решиться на настоящие татуировки. Однако артистка все же решила украсить свое тело, поэтому выбрала вариант временных рисунков и теперь красуется эффектным узором на своей шее.
«Нашла в Болгарии переводные картинки и счастлива. На неделю хватит», — пишет исполнительница.
Пользователи Сети не оставили без внимания запись Милявской, признавшись, что не ожидали такого смелого шага от исполнительницы. Одни высоко оценили узор на теле, а другие отметили, что Милявская решила повторить за Ларисой Долиной, которая не раз признавалась в любви к татуировкам.
«Как вам идет, очень красиво», «Молодец, что не навсегда, а то вдруг передумаете?» — пишут фанаты.