Пошла по проторенной дорожке: ужаснетесь, чью судьбу может повторить Меган Маркл

Дурная слава Меган Маркл сделала ее звездой Сети и желтой прессы. А недавно общественность обратила внимание, как сильно жена принца Гарри напоминает другую скандальную особу — Эмбер Херд.

Их начали активно сравнивать после выхода нашумевшего документального фильма о жизни Маркл и ее супруга в королевском дворце. В первую очередь бросается в глаза одинаковая мимика актрис, особенно в те моменты, когда обе раздражены или на взводе. Кроме того, Херд и Маркл зачастую переигрывают в кадре, когда хотят изобразить драму, из-за чего выглядят слишком театрально.

Но это только верхушка айсберга. Отдельного внимания заслуживают их поразительно схожие характеры. Меган и Эмбер расчетливы и меркантильны, склонны ко лжи и манипуляциям, обе пытаются завладеть имуществом супругов и обвести их вокруг пальца. Не исключено, что при неблагоприятном исходе Маркл может повторить судьбу экс-возлюбленной Джонни Деппа, ведь пока она идет по той же дорожке, что и Херд.