Пошла по маминым стопам: не поверите, но дочери Кейт Мосс уже 20 лет (фото)
Модель активно развивает свою карьеру.
Единственная дочь британской модели Кейт Мосс Лилу Грэйс решила время даром не терять. Юная красотка пожелала повторить успех своей матери. И, стоит признать, пока ей это удается.
В качестве модели Лилу дебютировала, когда ей было 14 лет. Любопытно, что Мосс делала свои первые шаги в профессии тоже в этом возрасте. После того как Грэйс засветилась в рекламной кампании The Braid Bar, приглашения в другие проекты посыпались на нее одно за другим. Вскоре вместе с матерью она появилась на обложке такого авторитетного в мире моды издания, как Vogue, а через некоторое время стала лицом Marc Jacobs Beauty.
Попробовала свои силы Лилу и на дефиле — первый показ с ее участием прошел в Париже. Кроме того, стало известно, что 20-летняя модель начала сотрудничество с брендом Yves Saint Laurent Beauty. Поклонники не сомневаются, что у звездной красотки все получится, поскольку ее главной помощницей и наставницей является сама Кейт Мосс.