Пошла не в мать, но в генетическую лотерею выиграла: от дочери Евгении Крюковой взгляд не отвести

Евгению Крюкову многие считают самой роскошной актрисой страны. Поклонники млеют от ее утонченной красоты, блестящих волос и очаровательной улыбки. Дочь Крюковой выросла такой же эффектной, как и ее мать, правда, сходство между ними минимальное.

Евдокия родилась в браке актрисы с бизнесменом Александром Каревым. Муж очень хотел ребенка, однако уже через два года после появления дочери на свет пара распалась. Сегодня Евдокия уже взрослая девушка, которая успешно реализует свои таланты. Она занимается творчеством и обожает фотографировать. А вот свои снимки наследница актрисы выкладывает нечасто.

Как выглядит Евдокия, можно увидеть в соцсетях самой Крюковой. Как-то актриса публично поздравила дочь с днем рождения и поделилась ее фото.

Подписчики обомлели, увидев Евдокию, ведь девушка выросла редкой красавицей: стройная фигура, тонкие черты лица, глубокий взгляд. Она почти не похожа на звездную мать, однако ей все равно удалось выиграть в генетическую лотерею.