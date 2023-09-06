Пошла наперекор народу: почему Аллегрова открестилась от громкого звания

Ирина Аллегрова шесть лет назад оставила российский шоу-бизнес на произвол судьбы. Эстрада осталась без своей «императрицы»: выступлениям она предпочла тихую загородную жизнь домохозяйки.

Первое время без любимой сцены далось артистке нелегко. Она даже думала над тем, чтобы вернуться к работе, но помешала пандемия коронавируса. Сегодня звезда не жалеет, что все вышло именно так. А от своего громкого звания исполнительница без лишних раздумий открестилась.

Народ прозвал блондинку императрицей после выхода одноименного хита, ставшего ее визитной карточкой. Громким титулом Аллегрова никогда не гордилась, напротив, относилась к нему с долей здравой иронии.

Равных себе среди коллег Ирина Александровна не видит, но все же на полном серьезе императрицей себя не считает. Да и к шоу-бизнесу больше иметь отношение она не желает. Знаменитость призналась, что сегодня он напоминает ей Содом и Гоморру, где балом правят интриги и хайп.