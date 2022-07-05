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Пошла на второй круг: засветившуюся с экс-супругом Ивлееву вывели на чистую воду

5 июля 2022 18:10
Пошла на второй круг: засветившуюся с экс-супругом Ивлееву вывели на чистую воду

Поклонники активно обсуждают личную жизнь знаменитостей.

Настя Ивлеева взбудоражила поклонников, встретившись со своим бывшим мужем Элджеем. Подробностями ситуации делится Telegram-канал Super.

В минувший понедельник звезда «Орла и решки» была замечена в одном из ресторанов столицы в компании своего бывшего супруга. Знаменитости мило беседовали, стараясь не привлекать внимание поклонников и посетителей заведения. Фанаты же, обсуждая ситуацию, разделились на два лагеря. Кто-то предположил, что свидание может означать скорое воссоединение влюбленных, тогда как другие не согласны с такой теорией.

По мнению пользователей Сети, встречаться Элджей и Ивлеева могли исключительно из прагматичных соображений. Дело в том, что телеведущая поделилась снимком из гаража бывшего мужа, поэтому многие предположили, что свидание прошло лишь для того, чтобы заставить поклонников обсуждать их возможное воссоединение.

Сами знаменитости пока никак не прокомментировали ситуацию и даже не рассказали об обеде в своих социальных сетях.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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