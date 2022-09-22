«Пошла на большой грех»: какую неприглядную правду скрывала жена Штирлица

На счету Элеоноры Шашковой больше 40 ролей и работ в театре, но зрители помнят ее, в первую очередь, по картине «Семнадцать мгновений весны». Актриса так убедительно сыграла жену Штирлица, что советские зрители тут же подумали о ее романе с Тихоновым. Позже Шашкова уверяла, что и супруга актера ревновала его к экранной партнерше.

Однако все слухи оказались беспочвенны: Элеонора без памяти была влюблена в режиссера Владимира Селиванова. Она даже оставила ради него первого мужа Эрнста Зорина. Но после тяжелого развода актриса не сразу смогла построить счастье с постановщиком, ведь тот тоже не был свободен. Оказавшись матерью-одиночкой с маленькой дочкой на руках, Шашкова узнала о своей беременности. Будущее было настолько неясным, что она решилась на аборт.

«Очень жалею. Пошла на большой грех», — призналась актриса в телепрограмме «Судьба человека ».

По словам Элеоноры, когда о ее поступке узнал Селиванов, то он не разговаривал с ней несколько дней. Через некоторое время обида улеглась, Владимир смог разорвать отношения с предыдущей возлюбленной и жениться на Шашковой. Они прожили вместе 22 года до самой смерти режиссера.