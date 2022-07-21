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Пошел ва-банк: звезда «Уральских пельменей» проболтался о шутке над Масляковым

21 июля 2022 09:30
Пошел ва-банк: звезда «Уральских пельменей» проболтался о шутке над Масляковым

Андрей Рожков вспомнил, как команда пошла на риск.

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков начал играть в КВН в 1993 году. А спустя 2 года он с командой уже выступал на сцене. Уральские юмористы запомнились зрителям по смелым шуткам и провокационному поведению. Кстати, именно из-за них команду чуть не выгнали из клуба — на смотр к Маслякову они пришли после бурной вечеринки накануне, чем только разозлили его.

Пошел ва-банк: звезда «Уральских пельменей» проболтался о шутке над Масляковым

Оказалось, что с ведущим КВН у Рожкова был связан и еще один инцидент. Юморист проболтался о шутке над Масляковым, которая случилась на одном из музыкальных фестивалей в Юрмале. По словам комика, в номере его коллега по команде Дмитрий Соколов предлагал угостить Маслякова тушенкой. Этот эпизод «Уральские пельмени» вставили в выступление буквально за несколько часов до съемок. Как раз накануне редакторы программы вырезали у команды много материала. И Рожков пошел ва-банк: оригинальную шутку они включили в номер, не согласовав ни с кем.

Выступление команды имело огромный успех. Юморист добавил в беседе с «Комсомольской правдой», что после фестиваля редакторы отругали их за своеволие, но находчивость оценили.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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