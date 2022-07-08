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Пошел ва-банк: Тарасов огорошил признанием о работе с Бузовой

8 июля 2022 10:45
Пошел ва-банк: Тарасов огорошил признанием о работе с Бузовой

Спортсмен не стал скрывать истинное отношение к бывшей возлюбленной.

Дмитрий Тарасов прокомментировал возможность совместной работы с Ольгой Бузовой. Мнением футболист поделился в своих социальных сетях.

Прославленная телеведущая стала второй супругой звезды «Локомотива». Знаменитости были мужем и женой в течение четырех лет и развелись 30 декабря 2016 года. С тех пор в социальных сетях они часто вспоминают друг друга, намекая на проблемы в отношениях. Однако, как оказалось, Тарасов все равно готов сняться с экс-избранницей в одном шоу. По словам футболиста, он не боится вновь столкнуться с Ольгой Бузовой. Спортсмен ради работы смог бы оказаться со звездой «Дома-2» на одной съемочной площадке, забыв про прошлые обиды.

«В проекте сняться в одном — вообще не проблема», — рассказывает спортсмен.

Тарасов даже попросил своих подписчиков не бояться предлагать ему различные варианты взаимодействия с бывшей супругой. Как отметил знаменитость, он посмотрит все предложения и, если его что-то заинтересует, обязательно рассмотрит идею.

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Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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